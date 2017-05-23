中国期市：铁矿石价格跌逾3%追随钢铁价格跌势，但需求前景仍强劲

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透马尼拉5月23日 - 中国铁矿石期货周二跌逾3%，追随钢铁价格跌势，逆转前一交易日涨势，不过中国这一全球最大钢铁消费国的需求前景仍然靓丽。
供应充足也令铁矿石价格承压。据咨询公司SteelHome，中国港口进口铁矿石库存上周达到1.36亿吨，为2004年以来最多。
交易商称，中国打击河北省污染厂的行动也抑制对铁矿石的需求。河北为中国最大钢铁生产省份。
大连商交所主力铁矿石合约收低3.1%至每吨479元人民币(70美元)，周一曾触及两周高位。
中国1-4月铁矿石进口增加9%至3.5309亿吨。
据Metal Bulletin，中国青岛港铁矿石价格.IO62-CNO=MB周一上涨0.8%至每吨63.19美元，为5月4日以来最高。
上海期交所螺纹钢期货跌0.9%至每吨3,295元人民币，前一交易日曾触及九周高位。
“我认为今日期货走势并不能反映市场基本面，”上海一位交易商称。
“实货市场中，有预期认为，鉴于库存水平的下降，钢铁需求会在夏季后持坚。我们将继续见到中国环保行动对供应的影响。”(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉/蔡美珍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为