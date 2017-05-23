中国期市：铁矿石价格跌逾3%追随钢铁价格跌势，但需求前景仍强劲

路透马尼拉5月23日 - 中国铁矿石期货周二跌逾3%，追随钢铁价格跌势，逆转前一交易日涨势，不过中国这一全球最大钢铁消费国的需求前景仍然靓丽。

供应充足也令铁矿石价格承压。据咨询公司SteelHome，中国港口进口铁矿石库存上周达到1.36亿吨，为2004年以来最多。

交易商称，中国打击河北省污染厂的行动也抑制对铁矿石的需求。河北为中国最大钢铁生产省份。

大连商交所主力铁矿石合约收低3.1%至每吨479元人民币(70美元)，周一曾触及两周高位。

中国1-4月铁矿石进口增加9%至3.5309亿吨。

据Metal Bulletin，中国青岛港铁矿石价格.IO62-CNO=MB周一上涨0.8%至每吨63.19美元，为5月4日以来最高。

上海期交所螺纹钢期货跌0.9%至每吨3,295元人民币，前一交易日曾触及九周高位。

“我认为今日期货走势并不能反映市场基本面，”上海一位交易商称。