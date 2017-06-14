中国期市：铁矿石期货价格跌至七个月低点，受供应过剩疑虑打压

* 中国港口铁矿石库存为2004年以来最高

* 上海螺纹钢价格连续第二天下跌

* 现货铁矿石价格触及一年最低

路透马尼拉6月14日 - 中国铁矿石期货价格周三挫跌至近七个月最低水准，凸显市场对供应过剩的忧虑。供应过剩的问题已将铁矿石现货价拉至一年低位。

据SteelHome追踪的数据，上周五中国港口的进口铁矿石库存为1.4005亿吨，至少为2004年以来最高。

“海运(铁矿石)供应增加且港口库存高企，继续打压价格。”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在一份报告中称。

“需求也已减弱，因中国钢铁厂打算在鼓风炉用上更多废钢。”Dhar并称，在中国加大力度取缔地条钢后，废钢价格大幅下跌。

中国已誓言6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。

0200 GMT，大商所主力9月铁矿石期货跌2.5%至每吨416.50元人民币，此前一度跌至412.50元，为去年11月21日以来的最低水平。

根据金属导报(Metal Bulletin)，周二交货至中国青岛港的铁矿石价格.IO62-CNO=MB跌2.8%至每吨53.36美元，为去年6月以来的最低水平。

钢铁价格疲软，上海螺纹钢期货连续第二天下滑，也对铁矿石构成压力。上海期交所主力螺纹钢期货跌1.2%，至每吨2,959元。

澳新银行分析师称，中国发改委文件称原则上不再核准新建传统燃油汽车企业投资项目，钢铁价格受此影响表现疲弱。