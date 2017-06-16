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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 12:45 BJT

中国期货：上海期交所将加快不锈钢和废钢期货推出计划

路透上海6月16日 - 一名资深经理人周五称，上海期交所将加快不锈钢和废钢期货合约推出计划。作为全球位居前列的商品期货市场之一，上海期交所希望增加金属期货品种。

大宗商品方面的资深经理人Chen Ye在一个行业会议上表示，上海期交所已经就该计划拿出了报告。该计划已经提交给行业协会。Chen未给出可能推出上述期货的时间表。

Chen表示，下一步将加快相关研究工作。

上海期交所目前已有螺纹钢、线材和热轧卷板期货合约。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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