中国汇市：人民币兑美元早盘一度创逾半个月高位，短期仍偏强但升势料放缓

* 人民币早盘一度创逾半个月新高

* 实需购汇仍较多，限制人民币反弹空间

* 风险逆转指标依旧平稳，未见转向

* 境内美元长端掉期触及半年低点

* 短期仍偏强但反弹阻力上升

路透上海7月18日 - 人民币兑美元即期周二早盘一度创逾半个月高位，中间价则小幅调整。交易员称，虽然美元指数频频下探，但实需购汇仍较多，中间价与收盘价明显偏离，限制了今日中间价表现，人民币即期汇价反弹空间亦受阻，短期虽仍偏强，但预计反弹阻力会小幅上升。

他们并表示，显示人民币贬值预期的风险逆转指标依旧平稳，并未见明显转向，但美元指数持续偏弱，从外部助力缓解人民币下行压力；另外，银行间流动性整体充裕，境内美元长端掉期继续下行，盘中触及半年低点。

“还是美元弱，但刚需购汇还是挺多的，人民币升势还是受到一些影响。”一中资行交易员指出。

北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.7615元，盘中最高触及6.7596，前次高点为6月30日的6.7590；人民币上日收报6.7699元，夜盘终报6.7718元。今日人民币兑美元中间价报6.7611元，上日为6.7562元。人民币兑美元即期成交额为121.93亿美元，上日半日为84.25亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二跌至10个月低点，受美联储政策紧缩步伐的不确定性，以及对特朗普政府将无法实现医改的担忧影响。美元指数跌至10个月低点94.75。货币市场工具走势显示，目前市场预测美联储在今年余下时间加息机率不到50%。

欧元区、英国和加拿大央行的决策官员近期则释出了调整政策的信号，加拿大央行还在上周进行了2010年以来的首次加息。“许多国家都在追赶美国收紧货币政策的步伐。因此美元失去优势也是自然的，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.891元, 上日尾盘为6.905元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7544元, 与在岸即期价差倒挂71点，上一交易日尾盘报6.7643元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7612，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7951、6.0291和8.8495。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)