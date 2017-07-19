中国汇市：人民币兑美元早盘冲高回落，境内美元长端掉期继续下行

* 人民币早盘短暂创九个月新高

* 时点实需购汇较多，人民币随后小跌

* 外部较好环境中期提振人民币

* 境内美元长端掉期继续下探

路透上海7月19日 - 人民币兑美元即期周三早盘短暂刷新九个月新高后震荡回落，中间价亦创九个月新高。交易员称，由于早盘有油盘购汇，加上美指小升，打压人民币回吐部分昨日涨幅，但近期美指持续弱势给人民币反弹提供良好外部环境，中期仍值得看好。

他们并表示，银行间流动性仍较充裕，另外大行持续卖出境内长端美元掉期，一年期掉期点还有下行压力；美指弱势除了美国本身原因外，欧美货币政策趋同也会提振欧元，进而影响美元，外部环境或逐渐影响市场结售汇预期，不排除后续结汇预期占上风的可能。

“今天购汇挺多的，时点因素吧，BID边挺强的，但现在美元表现对人民币来说，压力不大，就算（美元兑人民币）反弹个300个点，无所谓的吧。”一中资行交易员指出。

另一大行交易员指出，欧洲央行(ECB)货币政策迟早要回归正常化，只要开始公开讨论退出量化宽松，这就足以提振欧元多头人气。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.7565元，盘中最高触及6.7464，前高为2016年10月20日触及的6.7355；人民币上日收报6.758元，夜盘终报6.7478元。今日人民币兑美元中间价报6.7451元，上日为6.7611元。人民币兑美元即期成交额为110.77亿美元，上日半日为121.93亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三整理跌幅，此前跌至10个月低位，因美国共和党未能推进陷入停滞的医改议案，引发对总统特朗普其它改革计划能否落实的担忧。

大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示，“医改议案闯关失败后，给美元新增压力，但早在上周叶伦谈话后，美元已经承压。”

美国共和党试图改革或废除奥巴马医保(Obamacare)的努力周二在美国参议院失败，总统特朗普以及共和党七年来一心推进的计划深受打击。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8752元, 上日尾盘为6.879元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7539元, 与在岸即期价差倒挂26点，上一交易日尾盘报6.7492元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7544，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7937、6.0281和8.8009。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)