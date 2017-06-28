中国汇市：人民币兑美元早盘创两周新高，6.8元附近或有反复但中期看好

* 人民币早盘创两周新高，中间价大涨近240点

* 隔夜美元大跌提振人民币多头情绪

* 快速转势提升监管威慑力

* 短期6.8元附近会有反复，但中期看好

路透上海6月28日 - 人民币兑美元即期周三早盘升至两周高点，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日早盘多头扩大战果，但6-7月仍是购汇旺季，预计6.80元附近仍有反复，中期则看好人民币表现。

他们并表示，本月以来人民币持续弱势表现，或主因实需购汇所致，但连续下跌也弱化了汇率弹性上升的监管期望，此次人民币快升走势几无征兆下发生，让做空者无所适从，后续做空者或更忌惮监管“无形之手”。

“央妈（央行）的做法是越来越纯熟，目前美元也回到前期低点，人民币短期也应该差不多了，我是对欧元相对看好的，对人民币也会谨慎乐观。”一外资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.8015元，上日收报6.8101元，夜盘终报6.8145元。今日人民币兑美元中间价报6.8053元，上日为6.8292元。人民币兑美元即期成交额为59.06亿美元，上日半日为76.43亿美元。

全球汇市方面，欧元周三站在近10个月高位附近，此前欧洲央行总裁德拉吉称央行执行激进刺激计划的日子已经有限，而且美国医保议案投票被延后令美元承压。

“鉴于德拉吉的强硬言论，我们应会看到欧洲利率上升，特别是10年期公债收益率，我 认为欧元存在进一步上行的空间，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)驻新加坡的亚太交易主管Tar eck Horchani称。

前述外资行交易员亦指出，美联储加息预期已基本被反应，而欧洲央行紧缩预期才开始抬头，另外美国总统特朗普的刺激政策迟迟不能落地，这些都会对美元形成压制，后续就要看市场的关注点在哪。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.972元, 上日尾盘为6.975元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8019元, 与在岸即期价差为4点，上一交易日尾盘报6.8136元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8007，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7195、6.0679和8.7171。