中国汇市：人民币兑美元早盘小幅反弹，分红购汇虽多但料仍易升难贬

* 人民币早盘小升，因美指下行

* 分红购汇较多，大行适度提供美元流动性

* 大行在掉期市场调美元头寸

* 人民币料整体呈现易升难贬走势

* 关注美联储会议纪要

路透上海7月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘小幅反弹，中间价则连三日回落。交易员称，早盘美元指数小幅回调，大行顺势推高人民币汇价，由于7月是企业购汇分红高峰期，这对人民币会带来一定压力，但大行希望进一步打消市场的购汇预期，人民币料仍呈易升难贬走势。

他们并表示，市场购汇需求愈强，监管层越不会让人民币出现快速贬值，就算要贬值，也会避开这个阶段；如果美元明显强势，人民币的贬值幅度和节奏也会有把控。这几日大行在掉期市场上调用美元头寸，掉期曲线有所下移。需要关注晚间美联储公布的会议纪要。

“7月企业要购汇支付股利，需求肯定是在的，看着还是有大行压着(美元)，如果现在就上破6.8，客户再一买又回到6.85，那之前的努力就白搞了，”一外资行交易员指出。

北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.7952元，上日收报6.7999元，夜盘终报6.8005元。今日人民币兑美元中间价报6.7922元，上日为6.7889元。人民币兑美元即期成交额为104.39亿美元，上日半日为101.03亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三下滑，因对美国和朝鲜紧张关系升温的担忧加剧，加元上涨，此前该国央行总裁表示支持升息。

“如果有更多欧洲央行官员的言论明确暗示将缩减刺激举措，那么欧元可能进一步上涨，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.964元, 上日尾盘为6.9562元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.795元, 与在岸即期价差倒挂2点，上一交易日尾盘报6.807元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7963，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7226、6.0167和8.793。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)