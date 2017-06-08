中国汇市：人民币兑美元早盘小跌，中国贸易数据暂未影响汇价

* 人民币早盘随中间价小跌，中间价结束六连升

* 客盘购汇需求仍较多，大行适度提供美元流动性

* “超级周四”政经事件密集

* 短期汇价波动或继续收窄

* 中国贸易数据影响有限

路透上海6月8日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间小跌，中间价结束六连升暂时脱离七个月高点；交易员称，外部投资者对“超级周四”面临的政经事件表现谨慎，但境内客盘仍存较大购汇需求，大行则适度提供美元流动性，短期汇价波动或继续收窄。

他们并表示，从近期监管态度看，也希望人民币略微偏强，应对下周美联储加息和后续缩表预期；虽然反应仍相对滞后，但若美元指数表现仍偏弱，料结汇需求会逐渐释放；中国海关最新公布的5月贸易数据暂未明显影响汇价。

“感觉企业还是看贬人民币的，要改变他们的预期，人民币还要更多的升值，”一外资行交易员称。

中国海关周四公布，以美元计价5月出口同比增8.7%，进口同比增14.8%，均高于路透调查预估中值7%和8.5%。

北京时间11:38，人民币兑美元即期报6.7954元，上日收报6.794元，夜盘终报6.7945元。今日人民币兑美元中间价报6.793元，上日为6.7858元。人民币兑美元即期成交额为131.88亿美元，上日半日为114.63亿美元。

全球汇市方面，欧元周四在欧洲央行(ECB)宣布政策决定前持稳，与此同时英镑受到支撑，因外界预计英国首相特雷莎梅所在政党在即将举行的大选中将胜出。而在美国前联邦调查局(FBI)局长科米周四在参议院作证前，交易员亦保持警惕。

“我认为，欧元面临的风险偏向上行，因市场昨日已经消化对(欧洲央行)立场温和的预期，”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，如果欧洲央行维持其通胀预估不变，那么欧元料有买盘。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9545元, 上日尾盘为6.9453元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7718元, 与在岸即期价差倒挂236点，上一交易日尾盘报6.774元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7956，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6523、6.1866和8.8057。