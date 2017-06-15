中国汇市：人民币兑美元早盘略升，美联储加息影响有限短线料仍偏强

* 人民币早盘略升，中间价创逾七个月新高

* 美联储如期加息，市场影响有限

* 机构自营转为逢高结汇

* “逆周期因子”正面作用不容小视

* 短期人民币料易升难跌

路透上海6月15日 - 人民币兑美元即期周四早盘略升，中间价则创逾七个月新高。交易员称，美联储如期加息未明显影响在岸汇市，虽然实需客盘仍有购汇需求，但机构自营交易逐渐转向逢高结汇的思路；另外“逆周期因子”的正面作用也不容小视，料短期人民币易升难跌。

他们并表示，美联储加息之后美元指数表现疲软，美债收益率不升反跌，中美利差变化不明显，中国央行公开市场逆回购利率今早亦没有跟随调升，从利率角度看，美国此次升息的影响不大。

“如果美元后续没能大幅反弹，这波人民币(涨势)不会就这么结束的。如果美元兑人民币有反弹，肯定会有结汇出来的，现在思路都变了。”一外资行交易员称。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.7939元，上日收报6.797元，夜盘终报6.7943元。今日人民币兑美元中间价报6.7852元，上日为6.7939元。人民币兑美元即期成交额为125.76亿美元，上日半日为191.1亿美元。

美联储隔夜一如市场预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。

全球汇市方面，美元周四整理跌势，因美国通胀数据疲弱，导致投资者怀疑美联储(FED)今年稍晚是否会跟进最近的升息举措，另外华府政治动荡深化亦打压美元。

“有许多东西需要消化，甚至还有一些显然互相矛盾的信号，例如美联储略为下修其通胀前景预估，但维持今年再度升息的意图不变，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.958元, 上日尾盘为6.9608元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.784元, 与在岸即期价差倒挂99点，上一交易日尾盘报6.787元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7936，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6204、6.202和8.6587。