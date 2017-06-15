中国汇市：人民币兑美元早盘略升，美联储加息影响有限短线料仍偏强

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 人民币早盘略升，中间价创逾七个月新高
* 美联储如期加息，市场影响有限
* 机构自营转为逢高结汇
* “逆周期因子”正面作用不容小视
* 短期人民币料易升难跌
路透上海6月15日 - 人民币兑美元即期周四早盘略升，中间价则创逾七个月新高。交易员称，美联储如期加息未明显影响在岸汇市，虽然实需客盘仍有购汇需求，但机构自营交易逐渐转向逢高结汇的思路；另外“逆周期因子”的正面作用也不容小视，料短期人民币易升难跌。
他们并表示，美联储加息之后美元指数表现疲软，美债收益率不升反跌，中美利差变化不明显，中国央行公开市场逆回购利率今早亦没有跟随调升，从利率角度看，美国此次升息的影响不大。
“如果美元后续没能大幅反弹，这波人民币(涨势)不会就这么结束的。如果美元兑人民币有反弹，肯定会有结汇出来的，现在思路都变了。”一外资行交易员称。
北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.7939元，上日收报6.797元，夜盘终报6.7943元。今日人民币兑美元中间价报6.7852元，上日为6.7939元。人民币兑美元即期成交额为125.76亿美元，上日半日为191.1亿美元。
美联储隔夜一如市场预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。
全球汇市方面，美元周四整理跌势，因美国通胀数据疲弱，导致投资者怀疑美联储(FED)今年稍晚是否会跟进最近的升息举措，另外华府政治动荡深化亦打压美元。
“有许多东西需要消化，甚至还有一些显然互相矛盾的信号，例如美联储略为下修其通胀前景预估，但维持今年再度升息的意图不变，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.958元, 上日尾盘为6.9608元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.784元, 与在岸即期价差倒挂99点，上一交易日尾盘报6.787元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7936，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6204、6.202和8.6587。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为