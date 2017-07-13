中国汇市：人民币兑美元早盘续升因美指走弱，较好贸易数据影响有限

* 人民币早盘续随中间价上行

* 美指偏弱提振市场结汇意愿

* 较好贸易数据对汇市影响有限

* 中期看好人民币表现

路透上海7月13日 - 人民币兑美元即期周四早盘续随中间价上行，并升破6.78元关口。交易员称，美联储主席叶伦略偏谨慎的言论继续打压美元多头人气，人民币中间价续涨，市场结汇意愿亦继续上升，盖过购汇旺季影响，中期仍值得看好。

他们并表示，最新公布的较好中国贸易数据对汇市影响有限，而外部环境整体向好，美联储后续加息预期减弱，美国总统继续深陷“通俄门”，美元跌势延续，这有利于人民币进一步摆脱贬值预期，后市就算美元有所反弹，购汇意愿料大不如前。

“基本跟着隔夜美元走，现在看美元兑人民币触碰前期低点可能性还是很大的。”一中资行交易员指出。

中国海关公布的6月贸易数据表现较好，以美元计价6月出口同比增11.3%，进口增长17.2%，均高于路透调查预估中值8.7%和13.1%。但分析人士认为，受地缘政治以及上半年人民币强势影响，后续进出口增速可能放缓。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.7809元，最高触及6.7785元，上日收报6.7875元，夜盘终报6.7888元。今日人民币兑美元中间价报6.7802元，上日为6.7868元。人民币兑美元即期成交额为134.62亿美元，上日半日为126.33亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四下跌，此前美联储(FED)主席叶伦的证词不像许多人预期地那样鹰派；与此同时，加元持稳在13个月高位附近，因加拿大央行自2010年以来首度升息。

IG Securities驻东京资深外汇分析师Junichi Ishikawa表示,“随着看来信心满满的加拿大央行加息，加上包括英国央行和欧洲央行在内的数家央行准备转变货币政策，美元涨势受到挑战。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9205元, 上日尾盘为6.941元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7776元, 与在岸即期价差倒挂33点，上一交易日尾盘报6.7878元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7825，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7568、6.0004和8.7473。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)