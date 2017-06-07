中国汇市：人民币兑美元早盘续随中间价小升，逢低购汇需求限制汇价升幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 人民币早盘续升，但未升破上周五高点
* 中间价创近七个月新高
* 客盘逢低购汇需求开始涌现
* “超级周四”政经事件密集
* 短期汇价大波动概率较低
路透上海6月7日 - 人民币兑美元即期周三早盘续升，但未突破上周五高点，中间价亦创近七个月新高；交易员称，美元指数偏弱继续推升人民币中间价，但客盘逢低购汇需求开始涌现，明显限制了汇价反弹空间。
他们并表示，日内美指反弹也小幅提振客盘情绪，由于“超级周四”政经事件密集，市场谨慎情绪弥漫，在此之前汇价大波动概率较低；而本轮波动对市场的心理冲击会在后续走势中逐渐显现，结汇需求料会逐渐升温。
“今天客盘买的蛮多的，但对投机盘来讲，（美元兑人民币）起码等到6.82-83附近在入场结汇吧，...经历这轮波动，我相信结汇需求会出来，”一中资行交易员称。
北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.7948元，上日收报6.7968元，夜盘终报6.7945元。今日人民币兑美元中间价报6.7858元，上日为6.7934元。人民币兑美元即期成交额为114.63亿美元，上日半日为108.73亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周三持于六周低点附近，英国大选、欧洲央行政策决定和美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证前交易商保持警惕。
“一段时间来，美元感受到美债收益率下降带来的压力，但股市坚挺帮助中和一些压力，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示，“但现在甚至连这点支撑也失去了，美元跌势加剧。”
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.952元, 上日尾盘为6.9465元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7701元, 与在岸即期价差倒挂247点，上一交易日尾盘报6.7555元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7941，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6539、6.2059和8.7635。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为