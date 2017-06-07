中国汇市：人民币兑美元早盘续随中间价小升，逢低购汇需求限制汇价升幅

* 人民币早盘续升，但未升破上周五高点

* 中间价创近七个月新高

* 客盘逢低购汇需求开始涌现

* “超级周四”政经事件密集

* 短期汇价大波动概率较低

路透上海6月7日 - 人民币兑美元即期周三早盘续升，但未突破上周五高点，中间价亦创近七个月新高；交易员称，美元指数偏弱继续推升人民币中间价，但客盘逢低购汇需求开始涌现，明显限制了汇价反弹空间。

他们并表示，日内美指反弹也小幅提振客盘情绪，由于“超级周四”政经事件密集，市场谨慎情绪弥漫，在此之前汇价大波动概率较低；而本轮波动对市场的心理冲击会在后续走势中逐渐显现，结汇需求料会逐渐升温。

“今天客盘买的蛮多的，但对投机盘来讲，（美元兑人民币）起码等到6.82-83附近在入场结汇吧，...经历这轮波动，我相信结汇需求会出来，”一中资行交易员称。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.7948元，上日收报6.7968元，夜盘终报6.7945元。今日人民币兑美元中间价报6.7858元，上日为6.7934元。人民币兑美元即期成交额为114.63亿美元，上日半日为108.73亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三持于六周低点附近，英国大选、欧洲央行政策决定和美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证前交易商保持警惕。

“一段时间来，美元感受到美债收益率下降带来的压力，但股市坚挺帮助中和一些压力，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示，“但现在甚至连这点支撑也失去了，美元跌势加剧。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.952元, 上日尾盘为6.9465元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7701元, 与在岸即期价差倒挂247点，上一交易日尾盘报6.7555元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7941，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6539、6.2059和8.7635。