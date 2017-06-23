中国汇市：人民币兑美元早盘走弱刷新月内新低，6、7月传统购汇高峰影响持续

* 人民币早盘走弱逾百点，并刷新月内新低

* 人民币中间价连续第四日走低

* 6、7月传统购汇高峰助推人民币走弱

* 不过逆周期因子继续缓和人民币跌幅

路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五早盘走弱逾百点，刷新月内新低，最低报6.8435元，自本月中旬的阶段性高点下跌500点，中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响将持续到7月份。

不过他们表示，在逆周期因子的影响下，美元指数对人民币汇价的影响力趋弱，亦同时放缓了大量购汇需求带来人民币贬值影响，近期人民币汇价走弱步子小，节奏慢，后期尽管仍有购汇需求尚未释放，人民币走弱的幅度料不会太大。

“今天波动并不算大，（美元）开盘定价就比较高，这两天购汇很多，股息购汇、车盘油盘等等，年中是购汇高峰期。”一外资行交易员称。

交易员指出，7月份还会有比较多的购汇盘出来，6-7月是传统的购汇季节，但从逆周期因子的影响来看，还是缓和了人民币走弱的幅度和节奏。

北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.8422元，上日收报6.8307元，夜盘终报6.8368元。今日人民币兑美元中间价报6.8238元，上日为6.8197元。人民币兑美元即期成交额为95.81亿美元，上日半日为95.01亿美元。

全球汇市方面，美元周五变动甚微，交易员在下周美国公布通胀相关指标之前持观望态度，加元等商品货币守住之前因油价反弹而录得的涨幅。

“虽然市场能从上周美联储会议中获得激励，但鉴于本周缺乏重要经济指标和政治事件，影响美元走向的因素的确不多。”巴克莱资深策略师Shin Kadota说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0155元, 上日尾盘为7.0065元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8441元, 与在岸即期价差为19点，上一交易日尾盘报6.8371元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8425，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6355、6.1454和8.6882。