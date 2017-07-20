中国汇市：人民币兑美元早盘走贬逾百点，6月结汇上升反映市场预期调整

* 人民币早盘走贬逾百点

* 美元指数反弹，实需购汇旺盛

* 外部较好环境中期提振人民币

* 6月结汇上升反映市场预期调整

路透北京7月20日 - 人民币兑美元即期周四早盘震荡走贬逾百点，中间价则略调降。交易员称，由于美元指数小升，加上实需购汇依然旺盛，人民币早盘走弱；但机构对人民币的信心提升，客户也有结汇盘出现，近期人民币趋势料仍看好。

他们并表示，今年购汇需求比去年猛烈，但主要是实需购汇，投机性需求已经被明显抑制。市场预计美联储9月缩表，年底加息，此前的空白期持有美元有较大风险，许多自营盘已经转向看空美元。今日公布的结售汇数据对市场影响不大，不过6月结汇规模上升也反映出市场预期有所调整。

“我们这边还是购汇偏多，不过客户也有结汇盘。”一中资行交易员指出，“最近几个月市场不看好美元，机构应该不会大量持有。”

亦有中资行交易员表示，近期大行对市场的干预有所减少。“央行希望这个市场双向波动，目前的走势是它希望看到的。”

中国国家外汇管理局周四公布，6月银行结售汇逆差209亿美元，同比增长63%，环比增22%，其中结汇规模创2015年8月以来的新高，售汇规模创下年内高位。中国1-6月银行结售汇累计逆差938亿美元，同比下降46%；上半年银行代客涉外收付款842亿美元，同比下降五成。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.764元，上日收报6.7556元，夜盘终报6.7526元。今日人民币兑美元中间价报6.7464元，上日为6.7451元。人民币兑美元即期成交额为96.73亿美元，上日半日为110.77亿美元。

全球汇市方面，欧元兑美元周四守在14个月高位附近，投资者预计欧洲央行将暗示削减刺激计划；与此同时，日圆静候日本央行政策会议结果。近几个月美国通胀表现疲弱，正在引发市场揣测美联储可能没有理由，在今年如美联储决策官员暗示那般再次加息。

“这说明投机客的核心仓位状况是作多欧元，同时作空日圆。在欧洲央行开会后，如果市场认为该央行的鹰派立场不如市场原先预期的那样坚定，那么这些仓位有可能被解除，”SMBC日兴证券资深分析师Makoto Noji说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.894元, 上日尾盘为6.8798元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7664元, 与在岸即期价差为24点，上一交易日尾盘报6.7595元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7623，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7921、6.0394和8.8067。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)