中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价上行，6.7250元附近分歧再现

* 人民币早盘随中间价上行，中间价刷新逾九个月高点

* 美指疲弱依旧，市场略偏结汇

* 人民币6.7250元附近部分机构尝试购汇

* 部分机构开始担忧欧元升势过快

路透上海7月31日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间上行，中间价则刷新逾九个月高点。交易员称，此前疲软的美国数据加上政治不确定性持续打压美元多头，但人民币上行到6.7250元附近后部分机构尝试购汇，限制了人民币汇价反弹空间。

他们并表示，目前美元多头目前遭遇经济与政治的双重困境，另外市场亦聚焦于欧洲央行退出宽松的预期，实操上则仍坚持逢高结汇思路；但不少机构开始担忧欧元升势过快的问题，所以继续看空美元应多些谨慎。

根据路透数据，欧元风险逆转指标、目前处于逾七年来的最高位，乃说明仓位正在变得过高的信号。风险逆转指标是衡量未来三个月和一年期货币期权市场投资者信心的指标。

“结汇量比较大，包含一部分隔夜止损盘，我感觉还是有资金想抄底吧，”一中资行交易员称。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.7275元，上日收报6.7429元，夜盘终报6.736元。今日人民币兑美元中间价报6.7283元，上日为6.7373元。人民币兑美元即期成交额为112.06亿美元，上日半日为113.57亿美元。

全球汇市方面，美元周一走势挣扎，兑欧元接近两年半低位，因美国政治不确定性带来压力，加上美国数据不佳令人愈发怀疑美联储(FED)今年是否会再次升息。美国总统特朗普进行最高阶层人事改组，周五撤换白宫幕僚长普理伯斯，由退休将军凯利接替。

“换掉普理伯斯将是特朗普政府的一个转折点。‘特朗普风险’现在可能开始对迄今为止表现还不错的美国股市产生不利影响，进而拖累美元。”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.861元, 上日尾盘为6.8608元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7305元, 与在岸即期价差为30点，上一交易日尾盘报6.741元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7284，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8961、6.0909和8.834。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)