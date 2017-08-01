中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价创逾九个半月新高，仍应择机结汇

* 人民币早盘续随中间价上行，并双双刷新逾九个半月新高

* 美指疲弱进一步打击市场持汇意愿

* 市场交易情绪高涨半日成交突破160亿美元

* 美指若技术性反弹，则是结汇时机

路透上海8月1日 - 人民币兑美元即期周二早盘续随中间放量上行，并与中间价双双刷新逾九个半月新高。交易员称，隔夜美元指数再刷15个月新低，进一步打击市场的持汇意愿，美指大幅波动则推高市场交投兴趣，半日交易放量突破160亿美元。

他们并表示，短期看美国温和通胀以及政治不确定性仍继续困扰美元指数，只是近期美指跌速过快，后续可能出现技术性反弹；但若美元基本面缺乏实质性利好，这对境内的持汇机构而言，美指反弹将是逢高结汇的时机。

“市场就跟遛狗一样，现在狗跑得太high了，收不住，”一中资行交易员称，“除非(美国总统)特朗普能把税改落地，否则我是不看好美元，下跌时人人都要去踩一脚。”

北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.7188元，上日收报6.729元，夜盘终报6.729元。今日人民币兑美元中间价报6.7148元，上日为6.7283元。人民币兑美元即期成交额为160.13亿美元，上日半日为112.06亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元周二自两年半低位小升，但前景仍阴云密布，因美国政治动荡，而且外界质疑今年美联储(FED)是否还会升息。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8525元, 上日尾盘为6.858元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7215元, 与在岸即期价差为27点，上一交易日尾盘报6.7273元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7197，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.9478、6.1021和8.8827。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)