中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价反弹，短期汇价续升空间有限

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 人民币早盘随中间价反弹，中间价升至近七个月高点
* CNH流动性大幅好转，两地汇差大幅收窄
* 不少资金顺势止盈，料短期汇价续升空间有限
* 关注美联储六月加息预期变化
路透上海6月5日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价反弹，中间价创近七个月新高。交易员称，虽然美元指数表现偏弱，但离岸人民币流动性脉冲式紧张状况得到缓解，离岸CNH反弹走势也基本结束，两地汇差大幅收窄；在岸不少资金顺势止盈，料短期汇价续升空间较为有限。
他们并指出，欠佳美国非农就业数据依压制美元指数表现，但6月美联储加息几乎板上钉钉，将会限制美指跌幅，这也会反过来抑制人民币升幅；即便后续美指企稳反弹，人民币的腾挪空间也较大，不会再次形成明显的单边贬值走势。
“即便六月美联储加息，也不会对人民币构成实质性威胁，这波反弹，人民币大概升1.3%左右，足以应对加息。”一外资行交易员称。
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均继续回落，但仍略高于正常水平；其中隔夜由周五8.6755%回落553个基点至3.14688%；一周期拆息也回到5.55486%的水平。
北京时间12:14，人民币兑美元即期报6.8028元，上日收报6.8162元，夜盘终报6.8085元。今日人民币兑美元中间价报6.7935元，上日为6.807元。人民币兑美元即期成交额为74.75亿美元，上日半日为99.98亿美元。
全球汇市方面，美元指数对卡塔尔遭断交的消息反应冷静，技术面偏向下行。尽管市场人士仍预期美联储本月将升息，但许多人认为今年下半年的政策路线可能更偏鸽派。
“就业数据所带来的悲观讯息应会压抑美元，因为美联储虽仍可望于6月升息，但多数市场人士相信该行此后会有好长一段时间不会加息，9月或12月或将不会有所行动，”Brown Brothers Harriman驻东京汇率策略师Masashi Murata表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9635元, 上日尾盘为6.9665元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7797元, 与在岸即期价差倒挂231点，上一交易日尾盘报6.7741元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8024，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6689、6.1532和8.7523。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为