中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价反弹，短期汇价续升空间有限

* 人民币早盘随中间价反弹，中间价升至近七个月高点

* CNH流动性大幅好转，两地汇差大幅收窄

* 不少资金顺势止盈，料短期汇价续升空间有限

* 关注美联储六月加息预期变化

路透上海6月5日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价反弹，中间价创近七个月新高。交易员称，虽然美元指数表现偏弱，但离岸人民币流动性脉冲式紧张状况得到缓解，离岸CNH反弹走势也基本结束，两地汇差大幅收窄；在岸不少资金顺势止盈，料短期汇价续升空间较为有限。

他们并指出，欠佳美国非农就业数据依压制美元指数表现，但6月美联储加息几乎板上钉钉，将会限制美指跌幅，这也会反过来抑制人民币升幅；即便后续美指企稳反弹，人民币的腾挪空间也较大，不会再次形成明显的单边贬值走势。

“即便六月美联储加息，也不会对人民币构成实质性威胁，这波反弹，人民币大概升1.3%左右，足以应对加息。”一外资行交易员称。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均继续回落，但仍略高于正常水平；其中隔夜由周五8.6755%回落553个基点至3.14688%；一周期拆息也回到5.55486%的水平。

北京时间12:14，人民币兑美元即期报6.8028元，上日收报6.8162元，夜盘终报6.8085元。今日人民币兑美元中间价报6.7935元，上日为6.807元。人民币兑美元即期成交额为74.75亿美元，上日半日为99.98亿美元。

全球汇市方面，美元指数对卡塔尔遭断交的消息反应冷静，技术面偏向下行。尽管市场人士仍预期美联储本月将升息，但许多人认为今年下半年的政策路线可能更偏鸽派。

“就业数据所带来的悲观讯息应会压抑美元，因为美联储虽仍可望于6月升息，但多数市场人士相信该行此后会有好长一段时间不会加息，9月或12月或将不会有所行动，”Brown Brothers Harriman驻东京汇率策略师Masashi Murata表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9635元, 上日尾盘为6.9665元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7797元, 与在岸即期价差倒挂231点，上一交易日尾盘报6.7741元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8024，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6689、6.1532和8.7523。