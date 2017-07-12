中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价大涨，美指转弱继续动摇持汇信心

* 人民币早盘随中间价大涨，扭转区间横盘走势

* 美指转弱，机构展开一波自发结汇

* 人民币反弹持续性待考

* 关注非美国家央行紧缩政策

* 关注美联储主席叶伦半年度听证演说

路透上海7月12日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价大涨，一改窄幅区间横盘走势，中间价升至一周新高。交易员称，受隔夜美元指数大幅回落提振，离、在岸人民币跟随上行，其间并未见大行明显大单结汇动作，更多为机构自发行为，但估计中间价附近存不小阻力。

他们并表示，美元转弱，新中间价定价机制抑制顺周期的作用更明显，这会继续动摇持汇企业和个人的持汇意愿；近期市场也逐步将焦点转向非美国家央行的货币紧缩政策，如果美联储不能在紧缩政策上给出更清晰的信号，美元后续或面临更大的跌势。

“（美元）汇价下来之后结汇也没那么多了，至于后面向下的动能不能持续，还不太好说，要看美指的情况，”一中资行交易员指出。

中国金融时报周三头版文章援引专家建议称，下一阶段中国汇改应进一步扩大人民币汇率的浮动区间，进一步减少政府对外汇市场的干预。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.7886元，上日收报6.8元，夜盘终报6.8012元。今日人民币兑美元中间价报6.7868元，上日为6.7983元。人民币兑美元即期成交额为126.33亿美元，上日半日为120.97亿美元。

全球汇市方面，美元周三亚洲盘初走势不稳，因美联储主席叶伦将在国会作证本已令投资者谨慎以待，而且美国总统特朗普长子相关电邮表明，他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里。叶伦周三和周四将在国会作半年度货币政策证词陈述，投资者将从中寻找美联储何时开始缩减资产负债表的线索。

“除了日本央行，全球其他央行似乎不是正在退出宽松政策，就是在讨论退出宽松政策，”美国合众银行财富管理首席投资官Bill Northey说道。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9475元, 上日尾盘为6.954元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7894元, 与在岸即期价差为8点，上一交易日尾盘报6.7988元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7878，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7941、5.9829和8.7231。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)