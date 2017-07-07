中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小升，市场静待美国就业数据

* 人民币早盘随中间价小升

* 购汇需求无意在美国数据公布前选择方向

* 关注美国就业数据

* 境内美元掉期曲线继续下移

路透上海7月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价小升。交易员称，临近午盘美元指数冲高回落，加上美国非农就业数据公布在即，市场购汇需求仍存，但无意在此之前选择方向；但若美国数据不佳，人民币可能再度转强。

他们并表示，随着全球各主要央行货币政策转向收紧，美联储的先发优势越发不明显，后续更需关注欧洲央行、英国央行等的紧缩决心。由于境内银行间市场资金面充裕，加上大行在掉期市场买短卖长操作，美元长端掉期下行较快，掉期曲线继续下移。

“从整个走势看，美元兑人民币6.8050阻力没有破，美元又易跌难涨，从这个角度看，美元对人民币也应该还有下跌机会的，”一外资行交易员指出。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.8001元，上日收报6.8037元，夜盘终报6.8035元。今日人民币兑美元中间价报6.7914元，上日为6.7953元。人民币兑美元即期成交额为101.96亿美元，上日半日为111.16亿美元。

全球汇市方面，美元在周五亚洲盘上涨，料能录得周线涨幅，不过投资者不太可能大幅推升美元，他们在等待今日稍晚美国6月非农就业报告的公布，而此前隔夜公布的一些就业数字并不尽如人意。

在周五美国非农就业数据出炉前，ADP民间就业报告显示，美国民间雇主上月新增15.8万个就业岗位，少于5月的23万个，也低于经济学家预计的18.5万个。路透调查访问的经济学家预计，6月新增非农就业岗位17.9万个，5月时新增了13.8万个。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.965元, 上日尾盘为6.9495元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8013元, 与在岸即期价差为12点，上一交易日尾盘报6.8002元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8019，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7638、5.982和8.8213。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)