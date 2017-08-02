中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，关注中美可能的贸易摩擦

* 人民币早盘小跌，与中间价均脱离逾九个半月高点

* 美指企稳，关注中美可能的贸易摩擦

* 若美元阶段性反弹，反而是结汇时机

路透上海8月2日 - 人民币兑美元即期周三早盘小幅调整，与中间价双双脱离逾九个半月高点。交易员称，美元指数经历连续下跌后出现企稳，人民币汇率随即回落；近期中美两国贸易摩擦“口水战”升级，如果进入实质性对抗，可能会对人民币形成较大影响，需重点关注。

他们并表示，从交易角度看，近期美元连跌推升人民币汇率，对持汇企业而言缺乏入场机会，接下来如果美元能有一定幅度反弹，反而会是结汇时机；而一旦美元出现阶段性反弹，人民币跌幅较小时甚至继续上涨，估计恐慌结汇就会来临。

“现在市场比较均衡，但到最后会从贬值背离到升值背离，恐慌盘一出来，那些反应慢的，总归是有人‘要死’的，”一中资行交易员称。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.7261元，上日收报6.7194元，夜盘终报6.721元。今日人民币兑美元中间价报6.7205元，上日为6.7148元。人民币兑美元即期成交额为110.57亿美元，上日半日为160.13亿美元。

美国政府的一位高官周二表示，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法，目前已接近做出决定。

全球汇市方面，美元周三延续自15个月低点展开的温和反弹走势，因投资者开始为周五美国公布非农就业报告等本周重要经济事件布仓，使得美元抛售势头暂停。

除了美元遭遇政治风险和货币政策不确定性之外，欧元还从外界对欧洲央行最终将逐步退出宽松政策的预期中得到支撑。市场静候今日稍晚公布的美国ADP就业数据，以及旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特的讲话。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.852元, 上日尾盘为6.8615元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7324元, 与在岸即期价差为63点，上一交易日尾盘报6.7316元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.725，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.9411、6.0861和8.8805。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)