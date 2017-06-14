中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价微升，中国经济数据影响有限

* 人民币早盘随中间价微升，市场有效波动狭窄

* 美联储议息在即，市场谨慎情绪升温

* 经济运行数据对汇市影响有限

* 窄幅波动机构做大成交量

* 短期汇价料延续窄幅整理

路透上海6月14日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价微升，市场有效波幅依旧狭窄。交易员称，因美联储议息在即，市场谨慎情绪升温，部分机构趁走势僵化做大成交量；目前客盘结售汇趋于均衡，而寻机结汇的看法渐多，这或进一步压制汇价下跌空间。

他们并表示，最新公布的5月中国经济运行数据对汇市影响有限，市场更关注美联储议息落定之后，中国监管层会否根进调整利率，并据此调整操作策略。

“成交量这么大，大家也都懂得，...自营接下来应该会考虑结汇了，如果美元对人民币反弹一点的话。”一中资行交易员称。

北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.7964元，上日收报6.7981元，夜盘终报6.7989元。今日人民币兑美元中间价报6.7939元，上日为6.7954元。人民币兑美元即期成交额为191.1亿美元，上日半日为180.61亿美元。

中国统计局周三公布的5月工业增长超预期消费稳定，经济延续总体平稳态；分析师预计强监管、去杠杆的政策环境仍将继续，央行主动出手制止广谱利率上升的意愿不大，美联储加息后，中国央行甚至仍有较大可能再次调升操作利率。

全球汇市方面，美元周三下滑，投资者不太在意今日稍晚美国将会一如预期升息，而是等待有关今年余下时间美联储政策的线索。FED WATCH显示，交易商认为美联储在9月会议上升息至1.25-1.50%机率约为29%，在12月升息机率为57%。

“投资者最渴望知道的是未来加息的节奏，”三井住友信托资深分析师Ayako Sera称，“鉴于许多市场参与者担心鸽派前景，若是意外出现鹰派前景，有些投资者可能会措手不及。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.966元, 上日尾盘为6.9695元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7896元, 与在岸即期价差倒挂68点，上一交易日尾盘报6.7859元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7972，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6216、6.1768和8.6659。