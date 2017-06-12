中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价略升，短期料易升难跌

* 人民币早盘随中间价略升，有效波幅续收窄

* 美联储议息和月中油盘购汇或小幅施压汇价

* 整体客盘结售汇趋于均衡

* 短期汇价易升难跌，单边预期或不再

路透上海6月12日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价略升，但有效波幅则续收窄。交易员称，本周有美联储议息会议，且月中有油盘购汇需求，这些均可能对汇价形成一定的下行压力，但整体客盘结售汇趋向均衡。

他们并表示，近期中间价“逆周期因子”持续发挥作用，市场心理预期也发生变化，客盘购汇需求导致的“非理性贬值”走势得到缓解；估计短期人民币将易升难跌，单边下跌预期或不再。

“短期可能会横盘吧，看看（北京时间）周四美联储加息之后的市场反应，...我认为政策还是有一定的惯性的，人民币反弹不会就这么一波就结束。”一中资行交易员称。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.7971元，上日收报6.7988元，夜盘终报6.797元。今日人民币兑美元中间价报6.7948元，上日为6.7971元。人民币兑美元即期成交额为96.17亿美元，上日半日为92.73亿美元。

全球汇市方面，英镑周一持稳，上周英国大选保守党意外失利，可能打乱退欧协商计划，首相特雷莎梅急忙收拾残局，并重新团结她所在的保守党。本周市场一大重要焦点就是美联储的政策会议，为期两天的会议将于周三结束。

外界普遍预期美联储将升息，投资者的焦点在于联储对未来几个月及明年进一步收紧政策的步伐、以及其缩表计划细节，是否会有新的暗示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9665元, 上日尾盘为6.955元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.789元, 与在岸即期价差倒挂81点，上一交易日尾盘报6.7862元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7971，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6198、6.1663和8.6756。