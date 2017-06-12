中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价略升，短期料易升难跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 人民币早盘随中间价略升，有效波幅续收窄
* 美联储议息和月中油盘购汇或小幅施压汇价
* 整体客盘结售汇趋于均衡
* 短期汇价易升难跌，单边预期或不再
路透上海6月12日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价略升，但有效波幅则续收窄。交易员称，本周有美联储议息会议，且月中有油盘购汇需求，这些均可能对汇价形成一定的下行压力，但整体客盘结售汇趋向均衡。
他们并表示，近期中间价“逆周期因子”持续发挥作用，市场心理预期也发生变化，客盘购汇需求导致的“非理性贬值”走势得到缓解；估计短期人民币将易升难跌，单边下跌预期或不再。
“短期可能会横盘吧，看看（北京时间）周四美联储加息之后的市场反应，...我认为政策还是有一定的惯性的，人民币反弹不会就这么一波就结束。”一中资行交易员称。
北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.7971元，上日收报6.7988元，夜盘终报6.797元。今日人民币兑美元中间价报6.7948元，上日为6.7971元。人民币兑美元即期成交额为96.17亿美元，上日半日为92.73亿美元。
全球汇市方面，英镑周一持稳，上周英国大选保守党意外失利，可能打乱退欧协商计划，首相特雷莎梅急忙收拾残局，并重新团结她所在的保守党。本周市场一大重要焦点就是美联储的政策会议，为期两天的会议将于周三结束。
外界普遍预期美联储将升息，投资者的焦点在于联储对未来几个月及明年进一步收紧政策的步伐、以及其缩表计划细节，是否会有新的暗示。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9665元, 上日尾盘为6.955元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.789元, 与在岸即期价差倒挂81点，上一交易日尾盘报6.7862元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7971，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6198、6.1663和8.6756。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为