中国汇市：人民币兑美元是随中间价小跌，双向波动走势日趋成熟

* 人民币早盘随中间价小幅回落

* 购汇旺季实需顺势入场

* 大行适度提供美元流动性

* 双向波动走势日趋成熟

路透上海7月3日 - 人民币兑美元即期周一早盘小幅回落，延续上周五回调走势，中间价亦结束连续大涨。交易员称，7月仍是实需购汇旺季，随着美元企稳，实需顺势入场，大行则适度提供美元流动性，但双向波动走势日趋成熟，不应期望汇价持续单边升贬走势。

他们并指出，7-8月开始银行交易员也陆续进入假期模式，美元空头离场也会限制人民币反弹空间，而“逆周期因子”是监管最直接的指引，从这个思路出发，逢高结汇应是接下来一段时间的思路。

“这个月也还是购汇需求比较大的月份，短期人民币持续大涨概率不大，但时间拉长一点看，方向应该是明确的，”一中资行交易员指出。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.786元，上日收报6.7796元，夜盘终报6.7816元。今日人民币兑美元中间价报6.7772元，上日为6.7744元。人民币兑美元即期成交额为84.03亿美元，上日半日为111.88亿美元。

全球汇市方面，美元指数周一小幅脱离九个月低点，但走势仍不稳，因有迹象显示欧洲的央行将撤离宽松货币政策，这令欧元和英镑有良好支撑。

“汇市更加关注欧洲和其他地区的货币政策变化。英国央行和加拿大央行目前似乎比较急于将货币政策正常化，这是上周让市场很意外的事情。”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9485元, 上日尾盘为6.934元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7806元, 与在岸即期价差倒挂54点，上一交易日尾盘报6.7789元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7862，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7455、6.0362和8.8242。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)