中国汇市：人民币兑美元续小升但观望情绪升温，急升走势暂告一段落

* 人民币早盘续小升

* 美指仍偏弱，但人民币续升动力减弱

* 预计本轮急升走势暂告一段落

* 本周风险事件集中，市场观望情绪升温

路透上海6月6日 - 人民币兑美元即期周二早盘续小升，中间价则仅微升1个点；交易员称，随着离岸人民币流动性紧张状况缓和，而偏弱美元指数走势仍会小幅推升汇价，但续升动力已明显减弱，机构普遍判断本轮人民币急升走势暂告一段落。

他们并表示，由于本周风险事件集中，欧央行议息、英国大选在即，而地缘风险也有升温迹象，这或提升市场观望情绪；本轮汇价波动明显淡化贬值预期，机构纷纷调升年底汇率目标，破“7”看法明显减少。

“波动趋于平静，买美元的也不是特别多，大家又开始要在看看，再选择方向了。”一外资行交易员称。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.7984元，上日收报6.8014元，夜盘终报6.8046元。今日人民币兑美元中间价报6.7934元，上日为6.7935元。人民币兑美元即期成交额为108.73亿美元，上日半日为74.75亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周二触及六周低位，英国大选、欧洲央行会议和前联邦调查局(FBI)局长科米听证前人气谨慎。这几件事都将在周四发生。上周五美国非农就业报告逊于预期，促使投资者降低对美联储未来升息预期，美元因此牢牢地处于守势。

“很难精确地指出单一的因素，但英国大选和科米的国会作证将在同一天进行，这让市场焦躁不安，”State Street Bank东京分行经理Bart Wakabayashi表示，“在周五的就业报告出炉后，美元已处于守势，如今又面临了科米作证可能的相关地缘政治风险。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9565元, 上日尾盘为6.959元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7718元, 与在岸即期价差倒挂266点，上一交易日尾盘报6.7814元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7972，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6626、6.1891和8.7812。