中国汇市：人民币兑美元续小升但观望情绪升温，急升走势暂告一段落

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 人民币早盘续小升
* 美指仍偏弱，但人民币续升动力减弱
* 预计本轮急升走势暂告一段落
* 本周风险事件集中，市场观望情绪升温
路透上海6月6日 - 人民币兑美元即期周二早盘续小升，中间价则仅微升1个点；交易员称，随着离岸人民币流动性紧张状况缓和，而偏弱美元指数走势仍会小幅推升汇价，但续升动力已明显减弱，机构普遍判断本轮人民币急升走势暂告一段落。
他们并表示，由于本周风险事件集中，欧央行议息、英国大选在即，而地缘风险也有升温迹象，这或提升市场观望情绪；本轮汇价波动明显淡化贬值预期，机构纷纷调升年底汇率目标，破“7”看法明显减少。
“波动趋于平静，买美元的也不是特别多，大家又开始要在看看，再选择方向了。”一外资行交易员称。
北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.7984元，上日收报6.8014元，夜盘终报6.8046元。今日人民币兑美元中间价报6.7934元，上日为6.7935元。人民币兑美元即期成交额为108.73亿美元，上日半日为74.75亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周二触及六周低位，英国大选、欧洲央行会议和前联邦调查局(FBI)局长科米听证前人气谨慎。这几件事都将在周四发生。上周五美国非农就业报告逊于预期，促使投资者降低对美联储未来升息预期，美元因此牢牢地处于守势。
“很难精确地指出单一的因素，但英国大选和科米的国会作证将在同一天进行，这让市场焦躁不安，”State Street Bank东京分行经理Bart Wakabayashi表示，“在周五的就业报告出炉后，美元已处于守势，如今又面临了科米作证可能的相关地缘政治风险。”
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9565元, 上日尾盘为6.959元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7718元, 与在岸即期价差倒挂266点，上一交易日尾盘报6.7814元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7972，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6626、6.1891和8.7812。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为