中国汇市：人民币兑美元随中间价小跌，结汇情绪渐升汇价下跌空间料受限

* 人民币早盘小跌，中间价下探两周低点

* 美指转为企稳反弹，CNH下跌并结束倒挂走势

* 市场结汇情绪渐升，汇价下跌空间受限

路透上海6月16日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价小跌，中间价则下探两周低点。交易员称，昨日夜盘时段美元指数扩大反弹，离岸CNH扩大跌幅，并结束逾一个月倒挂走势，小幅拖累在岸汇价，但市场结汇情绪渐升，料汇价下跌空间受限。

他们并指出，较好美国就业数据一扫此前疲软通胀数据的阴霾，市场对后续美联储的加息预期仍有期待，这帮助美元指数展开反弹，但美国总统特朗普仍是麻烦缠身，政治因素料会继续干扰美元表现，反弹持续性不足。

“美元对人民币会反弹，但逆转趋势应该不太可能的，...美元这边，感觉政治因素的影响也很多，要大反弹也不容易。”一外资行交易员称。

北京时间12:19，人民币兑美元即期报6.816元，上日收报6.7975元，夜盘终报6.81元。今日人民币兑美元中间价报6.7995元，上日为6.7852元。人民币兑美元即期成交额为134.65亿美元，上日半日为125.76亿美元。

虽然在岸市场贬值预期逐渐消散，但仍有部分国际机构看空人民币。Hayman Capital Management创始人Kyle Bass周四称，他仍在做空人民币，因为他认为中国的信贷泡沫问题在“扩散”。Bass长期以来一直认为人民币兑美元会贬值30%。

全球汇市方面，美元指数周五亚洲时段走坚，周线有望收高，此前公布的美国乐观经济数据使投资者有理由冀望美联储将坚持其升息计划。

“美元现在似乎已从核心CPI数据带来的冲击中恢复了，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说，做空美元会越来越难。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0015元, 上日尾盘为6.985元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8234元, 与在岸即期价差为74点，上一交易日尾盘报6.8078元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.811，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5949、6.1297和8.7036。