中国汇市：人民币午盘略升市场交投清淡，短期料仍延续区间横向波动

* 人民币午盘小幅反弹，但波动区间明显收窄
* 中间价大跌近290点，创1月9日来最大单日跌幅
* 美国金融市场休市，银行间外汇市场交投清淡
* 短期料维持区间横向波动
路透上海2月20日 - 人民币兑美元即期周一午盘小幅反弹，但整体波动区间较上日明显收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周一美国金融市场休市，市场缺乏驱动因素交投相对清淡，短期汇价料延续区间横向波动。
他们并表示，法国大选不确定性增强拖累非美货币整体表现，但市场对美国特朗普的经济政策落实状况亦存担忧，加上中国“两会”（人大和政协）日益临近，多空双方均缺乏推动汇价走出当前波动区间意愿。
“大家不是很积极，（美元兑人民币）6.84-6.9区间里波动，现在的位置是比较尴尬的，可上可下的，等等吧。”一中资行交易员称。
北京时间13:23，人民币兑美元即期报6.8655元,上日收报6.8709元，夜盘终报6.8689元。今日人民币兑美元中间价报6.8743元，上日为6.8456元。人民币兑美元即期成交额为54.78亿美元，上日半日为63.36亿美元。
全球汇市方面，美债收益率(殖利率)下跌周一打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。
“美国下次升息时间也可能推迟至5月，而不是3月。美联储或许因为特朗普政府放松监管的举措以及减税而不愿升息，这将促使收益率上升，”FPG证券社长深谷幸司说。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.094元, 上日尾盘为7.097元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.846元, 与在岸即期价差倒挂195点，上一交易日尾盘报6.8521元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8673，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2864、6.0706和8.5246。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)