中国汇市：人民币早盘下探逾三周新低，市场缺爆发点大概率延续区间波动

* 人民币早盘下探逾三周新低
* 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤
* 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结
* 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率
路透上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘下探逾三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响。
他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。
“习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。
北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.9075元，上日收报6.8993元，夜盘终报6.901元。今日人民币兑美元中间价报6.9042元，上日为6.8949元。人民币兑美元即期成交额为121.98亿美元，上日半日为87.71亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.19%至93.39；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微升至94.39。
全球汇市方面，美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美联储一名重要官员评论强化FED的升息承诺，该言论支撑了美国公债收益率，并增强了美元吸引力。指标10年期美债收益率在亚洲时段报2.384%，高于美国收盘时的2.373%。
“我认为美国利率上升正在支撑美元，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.107元, 上日尾盘为7.0805元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.908元, 与在岸即期价差为5点，上一交易日尾盘报6.9007元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9082，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.306、6.1986和8.55。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)