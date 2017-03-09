中国汇市：人民币早盘与中间价齐创近两月低点，通胀数据影响有限

* 人民币早盘与中间价双双触及近两个月低点

* 机构自营在整数关口附近止盈离场

* 2月通胀数据对汇市影响有限

* 离岸CNH与在岸汇价价差扩大，但资金利率也上升

* 短期汇价料整体稳定

路透上海3月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘一度跌破6.92元，与中间价双双触及近两个月低点。交易员称，中国通胀数据对汇市影响不大，而强劲美国数据给美元指数更多上行动力，进而施压人民币，今早机构自营在整数关口附近止盈离场，等待更好入场时机限制了人民币汇价跌势。

他们并表示，离岸CNH跌势在昨日超过在岸，今早两地汇差有所扩大，这或表明有空头头寸再度试水离岸CNH市场，但离岸人民币资金利率也有所上行；如若离岸CNH跌势加剧，资金利率料将顺势上行，挤压空头操作；“两会”（人大和政协）期间汇价料仍整体稳定。 “（美元兑人民币）6.92附近自营TP（止盈）的不少，大家也不愿过度推高，感觉在美联储真的加息前，人民币还是有点贬值压力，至于能走到那，就要看大行的意思了。”一中资行交易员称。

中国周四公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.919元,上日收报6.907元，夜盘终报6.9135元。今日人民币兑美元中间价报6.9125元，上日为6.9032元。人民币兑美元即期成交额为113.48亿美元，上日半日为131.33亿美元。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率有所上行；其中隔夜由周三的1.71350%大涨176个基点至3.47150%。一周期也涨幅超三成至4.53017%。

全球汇市方面，美元周四守住涨幅，因强于预期的美国2月ADP民间就业数据巩固了美联储下周升息的预期。

然而在周五的美国非农就业报告出炉前，投资者保持审慎，“在ADP于10月改变计算方式后，其数据更加接近政府数据。因此我们可以预期周五会有乐观的数字出炉，”摩根大通首席外汇策略师棚濑顺哉表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1655元, 上日尾盘为7.1475元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9273元, 与在岸即期价差为83点，上一交易日尾盘报6.9167元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9187，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2909、6.0454和8.4157。