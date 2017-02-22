中国汇市：人民币早盘冲高回落，客盘略偏购汇但区间运行已成共识

* 人民币早盘冲高回落，升幅较盘初收窄
* 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性
* 区间双向波动已成市场共识
* 汇价料延续6.83-6.89元区间宽幅波动
* 关注晚间美联储会议纪要
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。
他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短期美元可能转弱。
“（美元兑人民币）6.89还是大的阻力位，下方6.83附近有明显支撑，到这两端的时候，交易员会犹豫的，但要突破，需要更大的外力来推。”一外资行交易员称。
北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.8809元,上日收报6.8826元，夜盘终报6.881元。今日人民币兑美元中间价报6.883元，上日为6.879元。人民币兑美元即期成交额为88.72亿美元，上日半日为111.17亿美元。
全球汇市方面，美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美联储最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
“美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，...我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及缩减美联储资产负债表，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1055元, 上日尾盘为7.113元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.862元, 与在岸即期价差倒挂189点，上一交易日尾盘报6.8604元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8808，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2612、6.0698和8.6059。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)