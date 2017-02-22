中国汇市：人民币早盘冲高回落，客盘略偏购汇但区间运行已成共识

* 人民币早盘冲高回落，升幅较盘初收窄

* 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性

* 区间双向波动已成市场共识

* 汇价料延续6.83-6.89元区间宽幅波动

* 关注晚间美联储会议纪要

路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。

他们并表示，当前内外部环境均不支持人民币汇率出现趋势性升贬走势，区间双向波动已成市场共识，关注晚间美联储会议记录是否会有3月加息的新线索，若加息预期不足，短期美元可能转弱。

“（美元兑人民币）6.89还是大的阻力位，下方6.83附近有明显支撑，到这两端的时候，交易员会犹豫的，但要突破，需要更大的外力来推。”一外资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.8809元,上日收报6.8826元，夜盘终报6.881元。今日人民币兑美元中间价报6.883元，上日为6.879元。人民币兑美元即期成交额为88.72亿美元，上日半日为111.17亿美元。

全球汇市方面，美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美联储最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。

“美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，...我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及缩减美联储资产负债表，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1055元, 上日尾盘为7.113元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.862元, 与在岸即期价差倒挂189点，上一交易日尾盘报6.8604元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8808，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2612、6.0698和8.6059。