中国汇市：人民币早盘创一个月新高，美指疲弱料助力波动区间上移

* 人民币早盘升至一个月新高

* 中间价四连升至逾一个月高点

* 美指疲弱缓解人民币贬值压力

* 人民币或稳中偏强，波动区间上移

路透上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一早盘上涨至一个月来新高，中间价亦四连升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。

他们并表示，外部环境有利于人民币实现双向波动，目前客盘虽仍略偏购汇，但结汇需求也在逐渐释放，后续结售汇或进一步趋向均衡。除了美国本身因素外，欧洲大选以及欧洲央行可能的紧缩政策，市场避险情绪等均可能对汇市造成影响，汇市仍存较大不确定性。

“大家慢慢接受双向波动，预计结汇也会慢慢出来的，跟着flow（客盘）做呗。”一中资行交易员称。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.8728元,上日收报6.8876元，夜盘终报6.885元。今日人民币兑美元中间价报6.8701元，上日为6.8845元。人民币兑美元即期成交额为100.71亿美元，上日半日为97.42亿美元。

全球汇市方面，美元指数周一盘初跌至近两个月低位，因在美国总统特朗普的医保法案遭遇惨败后，对美国实施财政刺激可能性的担忧加深。

“在他的医改立法遭遇挫败后，围绕特朗普政府的担忧重燃。这引发了一轮避险，拖累了美元，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说，“美元目前没有太多支持，市场将为其进一步下跌做好准备。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0655元, 上日尾盘为7.0705元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8555元, 与在岸即期价差倒挂173点，上一交易日尾盘报6.8719元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8741，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4546、6.2274和8.6079。