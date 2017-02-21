中国汇市：人民币早盘创一周新低，汇价接近区间底部续跌空间有限

* 人民币早盘随中间价小跌，盘中刷新一周新低

* 美元偏强提振客盘购汇情绪

* 中间价定价机制调整使得供求关系影响更直接

* 汇价接近波动区间底部，续跌空间有限

路透上海2月21日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价下跌，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近之后已经接近前期波动区间底部，中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。

他们并表示，中间价定价机制微调之后供求关系的影响更为直接和明显，但预计在当前客盘仍偏购汇情况下，大行的维稳动作料难退出，不然年初至今好不容易创造出的双向波动氛围可能被破坏。

“买的（购汇）挺多的，感觉日内波动有所加大，但我不觉得在美元没大动的情况下，CNY自己跌破6.9，...两会马上来了，不大会出方向。”一外资行交易员称。

据路透周一援引三位消息人士报道，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.8843元,上日收报6.8782元，夜盘终报6.875元。今日人民币兑美元中间价报6.879元，上日为6.8743元。人民币兑美元即期成交额为111.17亿美元，上日半日为54.78亿美元。

全球汇市方面，欧元周二处于守势，法国总统大选可能会颠覆现状，由此引发的担忧给欧元带来压力。自从去年英国公投退欧和美国选举之后，反建制热潮兴起。

“每个人都从去年的重大意外中吸取了教训。人们可能不愿承担太大风险。鉴于距离选举还有一段时间，欧元可能进一步承压，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.097元, 上日尾盘为7.086元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8657元, 与在岸即期价差倒挂186点，上一交易日尾盘报6.8565元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8844，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2852、6.0636和8.573。