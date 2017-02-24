中国汇市：人民币早盘小幅震荡走升，预期分化明显成交趋谨慎

* 人民币早盘小幅震荡走升，中间价续升

* 市场预期分化明显成交趋于谨慎

* 客盘购汇有所减少，而结汇量时而较大

* 双向宽幅波动格局料为监管层乐见

路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅震荡走升，一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化，最近成交量亦相对减少，考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。

交易员指出，最近全球通胀水平在回升，而下周美联储会议召开，这些都提升交易的谨慎度，市场的一致性预期已经消失，汇率上下空间都比较小，未来大概率跟随美指波动，但全年人民币即使贬值，幅度亦将明显低于去年，实际上，最近不少机构已经开始将人民币兑美元的汇率预期往升值方向修正。

“市场很薄，没什么趋势性，加上3月中旬美联储议息，现在都不敢拿大头寸在一个点位上，...感觉上每天白天波动有时候100点左右，但拿了大头寸也会平不回来。”一外资行交易员指出。

交易员并认为，目前的人民币汇率双向宽幅波动格局料为监管层乐见，毕竟升值多了对中国经济也不好，监管层也不愿意大幅贬值，维持宽幅震荡“是大家都能接受的情形”，估计人民币兑美元汇率会在6.82-6.89之间的区间波动。

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.8704元,上日收报6.8774元，夜盘终报6.8735元。今日人民币兑美元中间价报6.8655元，上日为6.8695元。人民币兑美元即期成交额为96.07亿美元，上日半日为80.77亿美元。

美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。特朗普在接受路透专访时表示，虽然他并未兑现在就任首日宣布中国为汇率操纵国的竞选承诺，但他对中国操纵本币汇率的认定没有“退缩”。

全球汇市方面，美元周五收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.09元, 上日尾盘为7.0815元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8541元, 与在岸即期价差倒挂163点，上一交易日尾盘报6.8477元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8716，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2664、6.0902和8.619。