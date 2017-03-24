中国汇市：人民币早盘小跌，美指企稳略微提振客盘购汇需求

* 人民币早盘小跌，中间价微升至近三周高点
* 美指企稳略微提振客盘购汇需求
* 境内美元/人民币长端掉期区间波动
路透上海3月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅下跌，中间价则微升至近三周新高。交易员称，早盘美元指数小幅反弹，略微提振客盘购汇需求，大行则适度提供美元流动性，稳定市场需求，短期汇价料延续区间横向波动。
他们并表示，市场愈发质疑美国总统特朗普的政策推行能力，美指或反弹受限；近期银行间资金面受季末MPA(宏观审慎评估)压力而整体偏紧，抵消了此前美联储加息对境内美元/人民币掉期点的回调压力，长端掉期料维持在1,200-1,350点区间波动。
“近期不管是即期还是掉期都是区间波动，上也上不去，下也下不来，估计短期是不会出方向的。”一外资行交易员称。
北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.8923元,上日收报6.8875元，夜盘终报6.886元。今日人民币兑美元中间价报6.8845元，上日为6.8856元。人民币兑美元即期成交额为97.42亿美元，上日半日为112.98亿美元。
全球汇市方面，美元周五早盘表现疲弱，美国众议院推迟新医保法案投票，令人怀疑总统特朗普达成政治协议的能力。
“市场现在的确没有太多事可做，只有等待法案投票，而投票已被推迟。在投票之前，几乎没有太多动力来推动美元朝任何一方前进，”三井住友信托控股的资深市场分析师Ayako Sera说。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.087元, 上日尾盘为7.0618元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8798元, 与在岸即期价差倒挂125点，上一交易日尾盘报6.8696元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8917，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4168、6.1894和8.6071。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)