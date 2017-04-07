中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限

* 人民币早盘延续横向整理

* 中间价依旧稳定，猜测监管启动过滤机制

* 大行维稳令汇价波动有限

* 关注中美领导人峰会及美国非农就业数据

路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。

他们并指出，中美领导人会晤在即，监管层加大了中间价点位和日内交易的维稳，确保会晤在友好气氛中进行；由于美国总统特朗普的行事存明显不确定性，所以市场也相对谨慎，交投较昨日清淡。

“（美元对人民币）中间价开得比较低，成交价在中间价上方100个点是极限位置，一般也上不了太多，政策意图看也不想上。”一中资行交易员表示。

数位外汇政策专家告诉路透，美国财政部长努钦看上去不太可能在4月14日的半年度外汇报告中给中国贴上汇率操纵国的标签。

北京时间11:38，人民币兑美元即期报6.9009元,上日收报6.901元，夜盘终报6.898元。今日人民币兑美元中间价报6.8949元，上日为6.893元。人民币兑美元即期成交额为87.71亿美元，上日半日为123.19亿美元。

全球汇市方面，美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国在叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令市场担心叙利亚内战或急剧升级。

虽然市场仍聚焦中美领导人会晤，但Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata称，“我觉得市场对中美峰会没有太大的期望。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.093元, 上日尾盘为7.0765元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8965元, 与在岸即期价差倒挂44点，上一交易日尾盘报6.8908元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9012，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3461、6.2507和8.6039。