中国汇市：人民币早盘延续横向震荡，实需购汇难撼监管维稳决心

* 人民币早盘延续横向震荡

* 中间价或启动过滤机制，监管维稳意图明显

* 实需客盘仍较多，大行适度提供美元流动性

* 料短期汇价仍无方向

路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期周四早盘延续横向震荡，中间价小幅回落。交易员称，今日中间价跌幅明显小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌，料短期汇价仍无方向。

他们并表示，月中实需客盘仍较多，大行适度提供美元流动性。外管局最新公布的3月结售汇数据整体向好，结合近期监管放松管制举措，预计4月数据也或继续趋于平衡，资金外流压力有望进一步缓解。

“近期的实需还是蛮多，他们可不会管什么法国大选，该买还得买，得用啊，...（美元兑人民币）6.89上方阻力还是很明显的。”一中资行交易员表示。

中国外管局周四公布，3月银行结售汇逆差116亿美元，连续第21个月出现逆差，且3月逆差规模较上月扩大15%；一季度累计结售汇逆差409亿美元。分析师称，短期内跨境资金本流动形势有望继续稳中向好，但下半年压力可能有所加大。

北京时间11:31，人民币兑美元即期报6.8874元，上日收报6.8873元，夜盘终报6.888元。今日人民币兑美元中间价报6.8792元，上日为6.8664元。人民币兑美元即期成交额为113.75亿美元，上日半日为102.57亿美元。

全球汇市方面，周四亚洲时段美元获得喘息之机，守在本周稍早触及的低点之上，投资者紧张地等待本周末法国大选的首轮投票。

“近来的避险趋势在周三发生逆转，”U.S. Bank驻蒙大拿赫勒纳的私人客户集团投资长Bill Northey说,“你可以看到美国收益率曲线体现了这一点，在美联储褐皮书公布后，美国利率略微上涨。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.067元, 上日尾盘为7.0605元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8851元, 与在岸即期价差倒挂23点，上一交易日尾盘报6.8855元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8875，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3805、6.3224和8.8053。