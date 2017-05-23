中国汇市：人民币早盘延续窄幅盘整，美指跌跌不休无碍客盘购汇热情

* 人民币早盘随中间价微升，但有效波幅狭窄

* 客盘购汇踊跃，无视监管对中间价引导

* 大行仍仅适度提供美元流动性

* CFETS指数频创新低，料仍有一定跌幅

* 短期汇价仍延续横盘走势

路透上海5月23日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价微升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。

他们并表示，欧元逐渐转为强势，美元指数长期拐点渐现，能否企稳还看美国6月加息预期支撑，CFETS人民币汇率指数频创新低，短期仍有一定下行空间。人民币汇率维持低弹性，在岸美元/人民币平价期权隐含波动率已降至8.11汇改前水平。

“（美元）一下来就有人买，短期应该还是这样，但现在看美元表现越来越不好，这可能会继续缓解人民币的贬值压力。”一中资行交易员称。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.17%至92.14；SDR篮子指数微跌至93.34，BIS篮子指数微跌至93.03，三个指数均创下有该数据以来新低。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.89元，上日收报6.8924元，夜盘终报6.8892元。今日人民币兑美元中间价报6.8661元，上日为6.8673元。人民币兑美元即期成交额为123.34亿美元，上日半日为74.92亿美元。

全球汇市方面，英镑兑日圆周二下挫，此前英国曼彻斯特一演唱会疑似发生恐怖袭击；欧元兑美元盘旋在六个月高点附近，此前德国总理梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”。

“日圆可能是因爆炸案而被买进，但这次事件不太可能对整个汇市产生持续的影响，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata表示，“甚至在这次事件发生前，市场人气就不是特别‘偏好风险’，相对较低的美国公债收益率限制了美元的吸引力。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.073元, 上日尾盘为7.0745元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8806元, 与在岸即期价差倒挂94点，上一交易日尾盘报6.8799元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8901，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7518、6.1966和8.9483。