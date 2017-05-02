中国汇市：人民币早盘微升中间价创三周低点，消息面淡静料延续横盘

* 人民币早盘微升，中间价刷新三周低点
* 节后首日市场波动依旧狭窄
* 大行继续适度提供美元流动性，应对实需购汇需求
* 消息面平静，横盘走势料延续
* 港元美元息差持续扩大，利差交易料会继续拉低港元
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二早盘微升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。
他们并指出，近期人民币仍缺乏做空机会，离岸人民币流动性小幅收紧，继续抑制离岸做空冲动；随着港元和美元息差不断拉大，投资者会持续在货币市场借入港元，并在即期和远期外汇市场抛售，获取利差，港元或继续偏弱。
“购汇端还是有些压制的，所以市场压力也不大，我认为中美还是有默契的吧，不动对大家都有好处，可能还得持续一段时间。”一中资行交易员称。
北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.8958元，上日收报6.8973元，夜盘终报6.897元。今日人民币兑美元中间价报6.8956元，上日为6.8931元。人民币兑美元即期成交额为112.2亿美元，上日半日为122.93亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周二触及一个月高位，受美债收益率飙升所拉抬，此前美国财长努钦对发行超长债可能性发表看法。
“美元紧随美债收益率上涨，由于努钦似乎对发售所谓超长期公债十分热衷，指标美债收益率升破2.3%关口，”大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizaki表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.092元, 上日尾盘为7.0903元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8951元, 与在岸即期价差倒挂7点，上一交易日尾盘报6.8976元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8959，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5243、6.1671和8.9002。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)