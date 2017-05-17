中国汇市：人民币早盘微升至三周新高，中间价借势美指力求打破贬值预期

* 人民币早盘微升至三周高点，中间价创三个月新高

* 美指破位下行，中间价继续往升值方向过滤

* 客盘逢低购汇需求较多，限制汇价反弹空间

* 人民币汇率指数创出记录新低

* 能否突破波动区间还需进一步观察

路透上海5月17日 - 人民币兑美元即期周三早盘续微升至三周高点，中间价则创三个月新高。交易员称，美元指数破位下行提振中间价，另外中间价仍往升值方向过滤，大有引导市场打破贬值预期的意图，但当前客盘逢低购汇需求仍较强，能否突破波动区间还需进一步观察。

他们并表示，虽然短期美国政治风波和欧洲经济数据较好，但美联储仍有加息和缩表预期，因此并不能过分看空美元指数；由于美指下行幅度明显大于美元对人民币中间价下跌幅度，人民币汇率指数创出新低，共同消化美元指数下行的影响。

“客盘承接的还是很强的，自营肯定不敢把市场价和中间价价差做的这么大的，接下来就看（美元兑人民币）6.88能不能守得住了。”一中资行交易员称。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.18%至92.64，创有该数据以来新低；SDR篮子指数跌至93.98；BIS篮子指数跌至93.49，亦创有该数据来新低。

北京时间11:29，人民币兑美元即期报6.8867元，上日收报6.8897元，夜盘终报6.888元。今日人民币兑美元中间价报6.8635元，上日为6.879元。人民币兑美元即期成交额为136.7亿美元，上日半日为133.88亿美元。

全球汇市方面，美元周三整理跌幅，此前遭受多重打压--欧元区经济数据乐观；华盛顿风波加剧、房屋数据欠佳削弱美联储下月降息预期，导致美国公债收益率下滑。

BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg称，美元的抛售看似 仍要继续下去，考虑到特朗普总统上周向俄罗斯官员透露高级机密信息的报导，可能会有进 一步的政治不确定。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0595元, 上日尾盘为7.067元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8769元, 与在岸即期价差倒挂98点，上一交易日尾盘报6.8743元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8856，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6505、6.1214和8.8947。