中国汇市：人民币早盘微跌中间价创三周新低，美议息决议无碍汇价持稳

* 人民币早盘微跌，中间价创三周低点

* 监管启动过滤机制，传递稳定汇价预期

* 短期横盘走势料延续

* 法国大选结束欧元强势或结束

路透上海5月4日 - 人民币兑美元即期周四早盘微跌。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。

他们并表示，隔夜美指反弹，但离岸CNH即期汇价和在岸表现极为一致，经历假期之后离岸人民币流动性再度收紧，隔夜拆息升至一个月高点，这明显限制了离岸做空人民币冲动。本周法国大选投票结束，欧元强势或告一段落，但美元能否重启强势，要看市场对后续的升息预期。 “（美元兑人民币）中间价近期一直都是这样，向上开的时候会过滤，打个折，如果哪天不过滤了，大家反而会解读为是一个信号，...6月是个坎，到时候大家又要吵加息预期了。”一中资行交易员称。

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.8956元，上日收报6.8917元，夜盘终报6.8985元。今日人民币兑美元中间价报6.8957元，上日为6.8892元。人民币兑美元即期成交额为140.94亿美元，上日半日为143.5亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及六周高位，美联储周三维持利率不变，在随后发表的声明中强调就业市场强劲，对首季经济增长疲弱不以为意，市场认为这为6月升息敞开大门。

“尽管声明稿中没有明确的6月升息讯息，但采取行动的大门已敞开，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深市场策略师Imre Speizer在报告中表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1元, 上日尾盘为7.0913元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8941元, 与在岸即期价差倒挂15点，上一交易日尾盘报6.895元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8964，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5112、6.1146和8.8803。