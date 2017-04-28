中国汇市：人民币早盘微跌机构无意出手，小长假临近汇价仍缺乏方向

* 人民币早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，

* 大行适度提供流动性满足客盘购汇需求

* 离岸人民币流动性小幅收紧

* 小长假临近汇价料仍延续区间横盘

路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。

他们并指出，五一小长假临近，但客盘实需购汇需求仍不小，大行适度提供美元流动性，确保市场基本稳定；而机构对汇率区间波动的预期较为一致，在当前点位并无意出手。预计5月也较难出现明显的变化，因为缺乏推动市场脱离区间的关键事件。 “近期市场价和美元走势比较脱钩的，中间价波动反而比较大，...正常的贸易需求，管制稍微少了，之前被延后的需求也就释放出来了，感觉近期购汇反而会比较多。”一外资行交易员称。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.8939元，上日收报6.8922元，夜盘终报6.8965元。今日人民币兑美元中间价报6.8931元，上日为6.8896元。人民币兑美元即期成交额为122.93亿美元，上日半日为116.67亿美元。

离岸人民币流动性略有收紧，其中香港同业拆息隔夜利率小升至2.76417%，一周期大涨121个基点至4.90233%，创一个半月新高。

5月1日（周一）为国际劳动节，中国金融市场均休市。

全球汇市方面，亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。

“因为假期的关系，并未看到美元上涨时常见的获利了结或出口商卖盘，不过部分投资者仍希望有机会逢低买进美元，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogino表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.082元, 上日尾盘为7.0848元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8934元, 与在岸即期价差倒挂5点，上一交易日尾盘报6.9012元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8943，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4925、6.2083和8.901。