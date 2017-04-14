中国汇市：人民币早盘微跌短期料延续区间波动，关注美国汇率报告

* 人民币早盘随中间价微跌

* 中间价存明显过滤，维稳意图明显

* 市场看法趋于一致，料短期仍延续区间波动

* 关注晚些时候美国公布的汇率报告

路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。

他们并表示，监管并没有放松对购汇的真实性审查，投机需求仍被抑制，因此短期看大行维稳压力并不大，但中期美元强势预期并没有明显消退；关注晚些时候美国将公布的汇率报告，特别是对中国部分的说法。

“日内波幅变的更小了，（美元兑人民币）到这个位置，再下去也下不来多少，还得震一段时间的吧。”一中资行交易员表示。

稍早前路透预测今日美元对人民币中间价料会开在6.8912元附近，但实际开盘在6.8740元，偏差超170点。

近期中间价连续出现过滤迹象，配合美国总统特朗普近期的言论，似乎两国在汇率问题上达成了某种默契；一外资行人士称，“看来算法已经不重要了，中美元首会晤，特朗普的成果颇丰啊。”

美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。

北京时间11:35，人民币兑美元即期报6.8829元,上日收报6.8825元，夜盘终报6.8873元。今日人民币兑美元中间价报6.874元，上日为6.8651元。人民币兑美元即期成交额为126.61亿美元，上日半日为136.1亿美元。

全球汇市方面，美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。

“我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称，“但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素。”美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0655元, 上日尾盘为7.0665元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.88元, 与在岸即期价差倒挂29点，上一交易日尾盘报6.8854元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8833，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3064、6.3053和8.608。