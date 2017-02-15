中国汇市：人民币早盘探底回升，无视美指连续反弹结汇需求仍上升

* 人民币早盘探底回升，无视隔夜美指强势
* 供求关系因素明显提振今日中间价
* 结汇客盘推升市场价
* 人民币与美指强势并存推升人民币汇率指数
* 短期汇价或继续稳定在6.85-6.90元区间
路透上海2月15日 - 人民币兑美元即期周三早盘探底回升，中间价则升值逾170点，无视隔夜美指强势。交易员指出，昨日市场供求因素明显提振今日中间价表现，今早客盘继续偏结汇，并顺势推升市场价，本周以来人民币强势与美指强势并存，是否有政策指引意图，还需观察。
他们并指出，监管层强化结售汇真实性审查实际减少了部分购汇需求，使得结汇持续偏多，后续可以观察在美元偏弱时是否会释放部分购汇需求，确保汇价基本稳定在6.85-6.90元区间；由于人民币和美指同涨，人民币汇率指数出现反弹。
“市场蛮沉的，客盘结汇多了不少，是不是短期行为，还不好判断，...特朗普的很多政策也没落实，我不认为美元会持续走强。”一外资行交易员称。
北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.8665元,上日收报6.8674元，夜盘终报6.866元。今日人民币兑美元中间价报6.8632元，上日为6.8806元。人民币兑美元即期成交额为76.16亿美元，上日半日为89.39亿美元。
全球汇市方面，美元周三守住涨幅，交投在三周半高点附近，此前美联储主席叶伦暗示升息将会加快。叶伦发表讲话之后，美指周二涨至三周半高位101.38。
“没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲弱，否则3月升息是很有可能的。”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.071元, 上日尾盘为7.082元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.854元, 与在岸即期价差倒挂125点，上一交易日尾盘报6.857元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.865，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.258、6.003和8.5531。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)