中国汇市：人民币早盘放量下跌但限于区间波动，特朗普讲话对美元影响有限

* 人民币早盘随中间价放量下跌

* 特朗普国会讲话并未明显影响市场

* “两会”临近汇价料以稳定为主

* 美联储3月升息几率近七成

路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨日收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。

他们并表示，美元指数近期缺乏方向，境内客盘实需也有所下降，自营机构交投意愿亦不足，离在岸短期期权隐含波动率持续下行，各方对汇价延续横向整理看法趋同。美联储升息预期明显升温，且特朗普经济政策仍未提供更多细节，仍需持续关注。

“‘两会’马上来了，估计还是稳定为主，如果这个时候创新高或者创新低，会吸引话题的，应该把话题让给个‘改革’方面嘛，”一中资行交易员称。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.876元,上日收报6.8689元，夜盘终报6.8687元。今日人民币兑美元中间价报6.8798元，上日为6.875元。人民币兑美元即期成交额为109.58亿美元，上日半日为77.2亿美元。

全球汇市方面，美国股指期货与美元周三缩减先前涨幅，因特朗普在国会演讲中承诺将实施移民与税收改革，不过讲话基本未提供细节，也没有令人出人意料之处。

而纽约联储总裁杜德利以及旧金山联储威廉姆斯的讲话均提升了3月美联储的升息预期，根据FED WATCH 货币市场期货行情现显示，3月升息机率已升至近70%，而周初时仅为约30%或更低。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.076元, 上日尾盘为7.07元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8652元, 与在岸即期价差倒挂108点，上一交易日尾盘报6.8568元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8757，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2733、6.086和8.5144。