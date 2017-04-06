中国汇市：人民币早盘放量小跌，客盘仍略偏购汇然短期料仍延续区间波动

* 人民币早盘随中间价放量小跌

* 实需客盘仍略偏购汇，但市场可内部消化

* 中美领导人会晤前市场整体谨慎

* 短期仍将延续区间波动

路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。

他们并指出，美元指数在100上方徘徊，美债收益率承压降低了美元的吸引力，中美领导人会晤在即，谨慎情绪弥漫；市场高度关注会谈进展，虽然对最终成果预期不大。

“客盘还是偏购汇些，但基本内部能消化，当然从长一点时间看，汇价也不会一直维持在这么狭窄的空间。”一中资行交易员表示。

外汇政策专家称，美国总统特朗普看起来不太可能在刚刚与中国国家主席习近平会晤几天后，就在下周正式宣布中国为汇率操纵国；因此特朗普在竞选时作出的口头承诺难以兑现，至少现阶段是如此。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.8995元,上日收报6.8965元，夜盘终报6.8975元。今日人民币兑美元中间价报6.893元，上日为6.8906元。人民币兑美元即期成交额为123.19亿美元，上日半日为79.08亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四下跌，中美领导人峰会之前的谨慎情绪以及地缘政治疑虑带来压力。

“美元看起来仍承压，除非(特朗普)总统的预算案得到国会快速通过或就税改达成一致，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.088元, 上日尾盘为7.082元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.889元, 与在岸即期价差倒挂105点，上一交易日尾盘报6.8818元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8981，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3637、6.2426和8.611。