中国汇市：人民币早盘放量微升，关注晚间美联储利率政策声明

* 人民币早盘微升，中间价结束五连跌

* 消息面平淡依旧，关注晚间美联储利率政策声明

* 短期料仍延续早前窄幅整理走势

* 银行间流动性整体紧张，短端掉期略有上升

路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。

他们并指出，由于近期银行间流动性整体紧张，美元/人民币短端掉期略有上升，并小幅推升长端掉期至1,300点附近，但预计续升空间有限；离岸一旦有做空人民币苗头，随即遭遇人民币资金利率和即期汇价双重上行的挤压，短期仍缺乏操作空间。 “今天掉期还动了一些，（美元对人民币即期）spot根本没动，估计短期内也不会动。”一外资行交易员称。

另一外资行交易员也建议，现在这种横盘走势，要么做做量，要么就趁这段时间休息。

北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.892元，上日收报6.8965元，夜盘终报6.8965元。今日人民币兑美元中间价报6.8892元，上日为6.8956元。人民币兑美元即期成交额为143.5亿美元，上日半日为112.2亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三在六周高点下方交投，市场静候美联储政策声明，寻找利率前景的线索。新西兰元上涨，跟随全球乳品价格的涨势。

“现在关注焦点正转向美国经济基本面(的强势)是否货真价实，...未来将有更多数据出炉，包括就业数据，因此需要加以密切关注。”三井住友银行的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.082元, 上日尾盘为7.0955元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8885元, 与在岸即期价差倒挂35点，上一交易日尾盘报6.8895元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8937，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.538、6.1544和8.9237。