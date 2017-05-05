中国汇市：人民币早盘放量微升，波动愈发收窄部分机构参与倒量

* 人民币早盘随中间价放量微升

* 市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量

* 客盘购汇需求仍不少，大行适度提供美元流动性

* 短期料延续横盘走势

路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。

他们并指出，近期不管是监管层压缩市场波动区间，还是过滤部分中间价，亦或者是离岸市场不时抽紧人民币流动性，包括在实操层面仍强调购汇的真实性审查等，这一系列举措共同帮助市场稳定预期，并将继续接受来自美联储后续加息预期的考验。 “（当前横盘走势）印证监管层说的人民币没有大幅贬值的空间，...对美元相对稳定，市场的揣测和反应也会相对小一些。”一外资行交易员称。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.895元，上日收报6.8968元，夜盘终报6.8956元。今日人民币兑美元中间价报6.8884元，上日为6.8957元。人民币兑美元即期成交额为173.68亿美元，上日半日为140.94亿美元。

全球汇市方面，欧元兑美元周五在六个月高位附近交投，法国中间派候选人马克龙有望赢得总统大选，这一预期给欧元带来支撑。投资者静候周五美国4月非农就业数据出炉，从中寻找美联储至年底利率走向的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.091元, 上日尾盘为7.0923元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8965元, 与在岸即期价差为15点，上一交易日尾盘报6.8935元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.896，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.571、6.1248和8.9052。