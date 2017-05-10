中国汇市：人民币早盘放量微跌无视美指转强，市场稳如磐石机构参与倒量

* 人民币早盘续微跌，中间价创七周低点

* 中间价明显过滤，缓和人民币贬值压力

* 客盘购汇需求较多，机构则参与倒量

* 4月通胀数据对汇市影响有限

* 市场价稳如磐石，料短期仍延续横向整理

路透上海5月10日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微跌，中间价则创七周新低。交易员称，因美联储6月加息预期升温，美元指数继续反弹，而为缓和人民币贬值压力，监管层仍对今日中间价启动过滤机制，市场价亦稳如磐石，料短期仍延续横向整理。

他们并指出，由于中间价持稳，美指上涨则通过人民币汇率指数同步回升来消化；汇价窄幅整理，部分机构参与倒量，半日成交明显放量；最新公布的4月中国通胀数据符合市场预期，对汇市影响有限。

“央行一直守着呢，一直在释放(美元)流动性，...美元再涨，人民币可能会略跌一点，但大跌的概率基本没有，可以说年内再大跌机会也不大。”一中资行交易员称。

北京时间11:31，人民币兑美元即期报6.9055元，上日收报6.9057元，夜盘终报6.9075元。今日人民币兑美元中间价报6.9066元，上日为6.9037元。人民币兑美元即期成交额为177.87亿美元，上日半日为107.67亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。

中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%；4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨6.4%，低于路透预估中值；分析师称，预计央行维持货币紧平衡的态度依然未变。

全球汇市方面，美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿。美国的任何政治骚动都倾向于打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。

隔夜10年期美债收益率触及五周高点，利率期货市场走势暗示，美联储在6月的下次会议中升息的机率接近90%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.116元, 上日尾盘为7.11元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9135元, 与在岸即期价差为80点，上一交易日尾盘报6.9165元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9059，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5227、6.0682和8.9395。