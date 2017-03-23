中国汇市：人民币早盘横向波动，实需客盘趁势逢低购汇但短期料无方向

* 人民币早盘横向波动，中间价升至近三周高点
* 美指疲软实需客盘反而趁势逢低购汇
* 离岸CNH长端掉期持续下行
* 短期汇价料仍难摆脱当前走势
路透上海3月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘围绕昨日收盘价附近横向波动，中间价则升至近三周高点。交易员称，美元指数近期连续偏弱，人民币贬值压力继续缓和，但实需客盘反而趁势逢低购汇，限制汇价反弹空间，短期料仍难摆脱当前走势。
他们并表示，离岸人民币流动性回归正常之后，离岸CNH一年期掉期点连连下行，反而在岸同期限掉期点表现平稳，两地掉期点差收窄至600点以下，另外离岸CNH持续高于在岸汇价，预计离岸人民币资产需求将继续疲软。
“有好点的价格，买（购汇）的还是不少，大家也没觉得美元兑人民币能跌多少，至于真的能跌多少，就要看央行的意思了。”一中资行交易员称。
北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.8877元,上日收报6.8871元，夜盘终报6.8804元。今日人民币兑美元中间价报6.8856元，上日为6.8889元。人民币兑美元即期成交额为112.98亿美元，上日半日为101.65亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周四盘初自四个月低点小涨，但特朗普的奥巴马医保替代方案要获得通过并不容易，使得美元即使反弹也面临压力。本周美元表现不佳，因外界越来越质疑特朗普推行经济政策的能力。
“针对奥巴马医改的投票是特朗普面临的一项考验。如果他不能推动该法案获得通过，...，会让特朗普的其他政策面对推迟出台的风险，诸如减税。”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，“所以今日的投票对汇市来说十分重要。”
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0745元, 上日尾盘为7.076元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8716元, 与在岸即期价差倒挂161点，上一交易日尾盘报6.8639元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8915，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4329、6.1836和8.6032。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)