中国汇市：人民币早盘窄幅波动成交明显放量，美指偏弱拉低人民币指数

* 人民币早盘略升，中间价创逾一个半月最大单日跌幅
* 市场缺乏波动，部分机构参与倒量
* 人民币贬值压力进一步缓解
* 若美指续偏弱，人民币指数有望继续下行
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
他们并指出，因市场缺乏波动，部分机构参与倒量，半日成交近150亿美元；而离岸和在岸各个期限平价期权隐含波动率均纷纷创出新低，风险逆转指标也显示人民币贬值压力进一步缓解，至少目前没有迹象显示汇价会走出类似去年5月或9月之后的下跌行情。
“动不起来，有点倒量的吧，估计央妈也是希望汇率继续平稳，短期应该还是这个样子。”一中资行交易员表示。
北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.8854元，上日收报6.8864元，夜盘终报6.8846元。今日人民币兑美元中间价报6.8833元，上日为6.8673元。人民币兑美元即期成交额为149.63亿美元，上日半日为110.26亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。
全球汇市方面，欧元周二小跌，在受法国大选第一轮投票结果激励上涨后稍事休息。加元下跌，受累于美国对加拿大软木材征收反补贴税消息。
“近期美国经济数据表现有点偏弱，而且美国公债收益率涨势也有些艰难，因此美元上档看起来相当沉重，”巴克莱驻东京资深汇市策略师Shinichiro Kadota表示。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0665元, 上日尾盘为7.0655元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8848元, 与在岸即期价差倒挂6点，上一交易日尾盘报6.8843元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8848，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4777、6.2539和8.7991。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)