中国汇市：人民币早盘续升至逾三周新高，期权隐含波动率持续下行

* 人民币早盘继续上行，中间价则略升

* 客盘结汇需求继续上升

* 离在岸汇价价差保持倒挂

* 美元/人民币期权波动率持续下行

* 短期汇价料保持基本稳定

路透上海2月16日 - 人民币兑美元即期周四早盘续升至逾三周新高，但升幅略有收窄，中间价亦略升。交易员指出，客盘结汇量明显上升，离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价价差保持倒挂，离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。

他们并表示，离在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期亦持续下行，虽然外部美联储加息预期以及美国经济政策不确定性仍较大，但这些似乎并不影响市场对人民币汇率保持基本稳定的判断。

“最近客盘结的不少，很好奇从哪来的真金白银结汇啊，...（美元兑人民币）6.85以下还稍微少点，很像大区间操作。”一外资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.8575元，上日收报6.8672元，夜盘终报6.871元。今日人民币兑美元中间价报6.8629元，上日为6.8632元。人民币兑美元即期成交额为83.94亿美元，上日半日为76.16亿美元。

两地期权波动率近期持续下行，其中离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率最新报6.662/6.912%，在岸同期的平价期权隐含波动率最新报4.175/4.325%。

全球汇市方面，美元周四稍事休整，之前曾升至一个月高点，因一系列利好的美国经济数据令美联储将加快升息步伐的预期重燃。

“随着美元在本周上涨，投资者也获利了结，”巴克莱资深外汇策略师Shin Kadota说。从2月初至周二，美元已连续10个交易日上涨。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.08元, 上日尾盘为7.0638元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8466元, 与在岸即期价差倒挂109点，上一交易日尾盘报6.8411元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8589，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.279、6.0222和8.5439。