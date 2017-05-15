中国汇市：人民币早盘续微升，低于预期的工业和投资数据对汇市影响有限

* 人民币早盘续微升，但受购汇影响升幅明显小于中间价

* 中间价明显往升值方向过滤

* 客盘购汇实需购汇需求依旧不少

* 低于预期的工业和投资数据对汇市影响有限

* 料短期仍以稳定为主

路透上海5月15日 - 人民币兑美元即期周一早盘续微升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间，中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。

他们并指出，若最终收盘价明显低于中间价，则会拉低第二日中间价水平，形成中间价弹性高于市场价的走势；今日统计局公布的工业和投资等数据对汇市影响有限，市场也在关注“一带一路”峰会后会否有更多的实际可操作的政策出台。

“价格对购汇的人来说比较合适，买的人挺多的，（美元兑人民币）中间价也是明显向下开，可能也是开会的因素吧，但应该还跳不出区间。”一外资行交易员称。

“一带一路”国际合作高峰论坛于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”重大合作倡议以来中方就此召开的规格最高的国际会议。

中国国家统计局周一公布，4月规模以上工业增加值同比增6.5%，低于路透调查预估中值7.1%；4月社会消费品零售总额同比增10.7%，略高于路透调查预估中值10.6%。分析师称，经济平稳运行，边际上有放缓，预计监管严、流动性紧至少会持续3-6个月。

北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.9元，上日收报6.9027元，夜盘终报6.8993元。今日人民币兑美元中间价报6.8852元，上日为6.8948元。人民币兑美元即期成交额为148.06亿美元，上日半日为142.11亿美元。

全球汇市方面，美元周一开局处于守势，此前出炉的美国经济数据逊于预期，以及朝鲜周末再次试射导弹都支撑了避险货币日圆。

大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称，“我们认为目前美元将在近期区间内交投，投资者聚焦于下个月美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)会议。”外界普遍预计美联储将在下月会议上升息。继3月升息25个基点后，美联储预计今年将再升息两次。.

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.0865元, 上日尾盘为7.0763元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9014元, 与在岸即期价差为14点，上一交易日尾盘报6.8972元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8995，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5393、6.0856和8.895。